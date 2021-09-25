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تسجيل  31348 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا و3525 في إيطاليا

2021-09-25

روما/لندن-سانا

سجلت بريطانيا 31348 إصابة و 122 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة اليوم فإن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ سبعة ملايين و631233 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 136105 وفيات.

في حين سجلت إيطاليا 3525 إصابة و 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة الإيطالية الصادرة اليوم فإن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ أربعة ملايين و 657215 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 130653 حالة.

وتحتل بريطانيا المركز الرابع في قائمة الدول المتضررة جراء فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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