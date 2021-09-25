الإمارات.. تعديلٌ وزاري ومنهجية عمل لخمسين عاماً

أبو ظبي-سانا

أجرى رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم تعديلات في تشكيلة مجلس الوزراء وأعلن تبني منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً القادمة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان اعتمد التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم “إن الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة وستركز على الأولويات ضمن مبادئ الخمسين وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية”.

وأضاف “نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها فالمنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات وتحديد الأولويات واعتماد المشاريع والميزانيات”.

وشمل التعديل الحكومي الجديد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والدولة للشؤون المالية والعدل والموارد البشرية والتوطين والتغير المناخي والبيئة ووزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

وتقوم المنهجية الجديدة للعمل الحكومي على الانتقال إلى دورات تحولية قطاعية قصيرة المدى تعتمد على المشاريع الكبرى وتحقيق النتائج الميدانية والانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل وتغيير أنظمة الحوافز الحكومية لمكافأة الفرق المتميزة.