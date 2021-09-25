السوري القومي الاجتماعي في لبنان: انتصار سورية حمى لبنان

بيروت-سانا

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان أن انتصار سورية على الإرهاب وصمودها شعباً وجيشاً ومقاومة حمى لبنان من التحول إلى بؤرة فوضى وشكل عنصر قوة له في معركته لدحر الإرهاب.

وقال عميد العلاقات العامة في الحزب الدكتور جورج جريج في كلمة له خلال احتفال أقامه الحزب في بيروت اليوم: “إن سورية لم تتخل يوماً عن دعم لبنان واحتضان مقاومته ومساندته في التغلب على المحن والصعاب وفي مواجهة العدوان والاحتلال الإسرائيلي”.

كما جدد جريج التأكيد على أن فلسطين هي القضية المركزية مشدداً على التمسك بالمقاومة ودعمها حتى بلوغ النصر والتحرير من رجس الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته نوه المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور في كلمة له بالانتصارات المستمرة حتى اليوم التي حققتها المقاومة بينما يسعى أعداء لبنان الصهاينة والمستعمرون وأدواتهم بكل طاقاتهم إلى تجويفها عبر الحروب والفتن والصراعات والحصار بغية الانتقام من الشعب اللبناني وتجويعه.

وقال بشور: “إن معركة تحرير الأرض لا تكتمل إلا باستعادة السيادة الكاملة على بقية أرضنا ومياهنا الإقليمية الممتلئة بخيرات النفط ولا تكتمل إلا بعودة العلاقات بين لبنان وسورية إلى سابق عهدها وبانتصار المقاومة في فلسطين وتحرير الأرض المغتصبة”.

بدوره أكد النائب اللبناني محمد خواجه في كلمة باسم لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية أن المقاومة إلى جانب الجيش الوطني اللبناني يشكلان درعاً متيناً لحماية لبنان من العدو المتربص على الحدود والطامع بثرواته.

وقال خواجه: إن “المقاومة أصبحت حالياً أقوى مما كانت عليه وهي تتحدى جبروت واشنطن وتل أبيب وتكسر الحصار على لبنان عنوة لتهزم الأميركي وكل من يتماهى معه من تجار وفاسدين”.