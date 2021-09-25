تربية طرطوس: 15 إصابة مؤكدة بكورونا وإغلاق 5 شعب صفية

طرطوس-سانا

أعلنت مديرية تربية طرطوس عن تسجيل 15 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مناطق المحافظة تم على إثرها إغلاق 5 شعب صفية في كل من مدرسة المتفوقين بمدينة طرطوس ومدرسة بيت عليان.

وقال مدير التربية علي شحود في تصريح لمراسلة سانا: إنه تم تأكيد إصابة خمسة طلاب وعشرة معلمين لافتاً إلى أن المديرية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وإن هناك اشتباهاً بإصابات في عدد من مدارس الدريكيش وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم بعد صدور نتائج المسحات.

وأشار شحود إلى أنه تم منح الشخص المشتبه به إجازة مدتها خمسة أيام لحين صدور نتائج المسحة ويتم عزله في حال ثبوتها.

ودعا شحود كل الكوادر التعليمية بالمحافظة لأخذ اللقاح لأنه العلاج الوحيد الفعال في مواجهة الفيروس حيث تم تخصيص 16 ألف جرعة لقاح للمديرية وقد تم التعميم على المدارس بقوائم وأسماء الأشخاص الواجب عليهم أخذ اللقاح حرصاً على سلامتهم وللتخفيف من آثار الإصابة بالفيروس مشيراً إلى أن الإقبال على التطعيم باللقاح كثيف في مناطق صافيتا ومشتى الحلو في حين ما يزال محدوداً في مناطق أخرى.

غرام محمد