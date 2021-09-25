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أتليتيكو مدريد يتجرع طعم الخسارة

2021-09-25

مدريد-سانا

سقط أتلتيكو مدريد في فخ الخسارة أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس صفر-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وسجل لاعب ألافيس فيكتور لاكوارديا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة.

وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 14 نقطة في المركز الثاني ليفشل في انتزاع صدارة الدوري ولو بشكل مؤقت فيما حصد ألافيس أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم محتلاً المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وهذه هي الخسارة الأولى لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.

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