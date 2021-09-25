طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..