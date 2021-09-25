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غوغل ستقطع خدماتها عن الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة

2021-09-25

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل العالمية أنها ستقطع خدماتها كاملة عن ملايين الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة يوم الاثنين القادم.

وأوضحت الشركة أن الأجهزة المتأثرة شملت أنظمة تشغيل “أندرويد 2.3” الذي تم إصداره قبل سنوات وستفقد هذه الأجهزة مزايا “غوغل” ما لم يتم تحديثها أو استبدالها لافتة إلى أن الخدمات التي ستقطع هي “محرك غوغل للبحث” و”خرائط غوغل” و”يوتيوب” و”جي ميل” و”متجر ألعاب غوغل” و”تقويم غوغل”.

وأشارت الشركة إلى أن قطع الخدمات عن هذه الأجهزة هو جزء من جهودها المستمرة للحفاظ على أمان مستخدميها ولمواصلة استخدام التطبيقات المتوقفة سيحتاج المستخدم إلى ترقية هاتفه الذكي إلى “أندرويد 3.0” على الأقل.

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