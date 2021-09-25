نتائج جيدة لمنتخب اللاذقية ببطولة آسيا للشطرنج على الانترنت

اللاذقية-سانا

حقق لاعبو منتخب اللاذقية بالشطرنج للفئات العمرية نتائج جيدة خلال مشاركتهم ضمن منتخب سورية في بطولة آسيا التي جرت مؤخراً عبر الانترنت.

وحل اللاعب مازن فندي في المركز الرابع بينما جاء اللاعب رامي طلب في المركز السابع.

وقال مدرب منتخب الشطرنج للفئات العمرية علي زيتي في تصريح لمراسل سانا الرياضي إن البطولة حظيت بمنافسات قوية لمشاركة أقوى لاعبي بالشطرنج على المستوى الاسيوي.

وأضاف زيتي.. إن لاعبينا قدموا أداء جيدا وتمكنوا من مقارعة أبطال آسيا المنافسين دائما على بطولات العالم بالفئات العمرية متوقعاً أن يكون لاعبونا من المنافسين على منصات التتويج في البطولات القادمة.