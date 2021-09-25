تطور ملحوظ في لعبة الملاكمة باللاذقية

اللاذقية-سانا

تطور ملحوظ حققته لعبة الملاكمة في اللاذقية خلال السنوات الماضية من خلال الميداليات البراقة التي أحرزها لاعبو المحافظة في بطولات الجمهورية بمختلف الفئات العمرية.

نشرة سانا الرياضية التقت رئيس مكتب ألعاب القوة الفرعي نضال يعقوب الذي تحدث قائلاً.. إن رياضة الملاكمة شهدت انتشاراً ملحوظاً بالمحافظة وريفها من خلال البيوتات الرياضية والمراكز التدريبية والتي ساهمت في استقطاب المواهب إضافة إلى تميز المدربين بإعداد هذه المواهب ضمن خطط محددة.

وتابع يعقوب.. إن منتخب اللاذقية للملاكمة تقدم من المركز الرابع إلى المركز الثالث العام الماضي ببطولة الجمهورية بفئة الرجال بعد الجيش والشرطة رغم الفرق بالإمكانيات كما تقدم من المركز الثاني ببطولة الجمهورية للشباب في عام 2018 للمركز الأول ولأول مرة منذ عدة أعوام والحفاظ عليه عام 2019 وحصل على المركز الثاني ببطولة كاس الجمهورية هذا العام للرجال والمركز الأول بفئة الشباب.

بدوره مدرب منتخب اللاذقية محمد قزق أوضح أن وجود أبطال الجمهورية زين العابدين داؤود ومحمد علي بدور وجميل جلعود محمد إسماعيل والحسن القادوس وسهيل أبو دست ضمن منتخبنا الوطني للمشاركة في البطولات والاستحقاقات الخارجية القادمة مؤشر إلى أن محافظة اللاذقية تزخر الخامات والمواهب المتميزة.

وأكد مشرف اللعبة بمركز الباسل التدريبي بمدينة الأسد الرياضية منذر ديب أن تطور الملاكمة في المحافظة نتيجة طبيعية لالتزام الملاكم بالبرنامج التدريبي مشيراً إلى أن مراكز اللعبة في المحافظة ساهما في اكتشاف المواهب وإعدادها وللبطولات بشكل جيد لكي تكون رافداً لمنتخبات المحافظة والمنتخبات الوطنية.

مدرب مركز جبلة التدريبي منعم فاضل كشف بأن البناء الصحيح للعبة يأتي عبر الاهتمام بالقواعد والفئات العمرية الصغيرة وهو ما يتم العمل عليه في المراكز التدريبية وهي مركز نادي الباسل ومركز المدينة الرياضية باللاذقية ومركز صالة ملعب الباسل ومركز ملعب البعث بمدينة جبلة إضافة لأربعة مراكز تمارس اللعبة بأربعة أندية هي الطلبة ونادي تشرين وجبلة والجنديرية.