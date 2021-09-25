انتقاء منتخب اللاذقية للجودو للمشاركة ببطولة الجمهورية

اللاذقية-سانا

انتقت اللجنة الفنية للجودو والسامبو باللاذقية منتخب المحافظة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية للرجال والسيدات التي ستقام خلال الشهر الجاري بدمشق.

وضم المنتخب بفئة الرجال وليد يوزباشي ومحمد جقل وعقبة طيبة وعلاء الشيخ ومحمد أمين زيدان ومحمد عمار وبفئة السيدات علياء اغا ونانسي مطرجي وجودي محمد ومروة حلوم وولاء اغا.

أمينة سر اللجنة بوران زويكلي قالت في تصريح لمراسل سانا الرياضي انه تم انتقاء منتخب المحافظة من اللاعبين الذين أحرزوا المراكز الأولى ببطولة المحافظة الأخيرة متوقعة أن ينافسوا بقوة لإحراز مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية القادمة.