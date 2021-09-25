معسكر محلي لمنتخب سورية بكرة القدم

دمشق-سانا

يتحضر منتخب سورية بكرة القدم للرجال لاستكمال الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم في قطر 2022 عبر معسكر تدريبي محلي انطلق أمس الأول في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

التدريبات الأولية شهدت التزام اللاعبين المحليين الذين تمت دعوتهم وهم إبراهيم عالمة وطه موسى وعبد اللطيف نعسان ويزن عرابي وعمرو جنيات ومحمد صهيوني وسعد أحمد وعمرو ميداني وتامر حاج محمد وعلي الرينة بينما تقدم اللاعب محمد الواكد باعتذار رسمي عن عدم قدرته على الالتحاق.

وافتتح منتخبنا مباريات الدور الحاسم بلقاء نظيره الإيراني وخسر أمامه بهدف دون رد بينما تعادل مع نظيره الإماراتي بهدف لمثله في مواجهته الثانية ضمن هذا الدور وسيلتقي في السابع من الشهر المقبل مع منتخب كوريا الجنوبية ثم يواجه منتخب لبنان في الثاني عشر من الشهر ذاته.

ويختتم منتخبنا رحلة الذهاب في هذا الدور بمواجهة منتخب العراق في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني القادم الذي سيكون السادس عشر منه موعداً لرحلة الإياب التي تختتم في التاسع والعشرين من آذار المقبل.

ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات وتضم المجموعة الثانية منتخبات اليابان والسعودية والصين وعمان وأستراليا وفيتنام.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022 فيما يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

محمد الرحيل