الأمن الروسي يعتقل اثنين من عصابة إرهابية مسلحة

موسكو-سانا

اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي عنصرين من أعضاء عصابة إرهابية مسلحة شاركا في مهاجمة المراكز السكنية بمنطقة بوتليخ في داغستان عام 1999.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مصادر بلجنة التحقيق الروسية قولها اليوم “إن عناصر من الأمن الفيدرالي والداخلية الروسية وبدعم عسكري من الحرس الروسي اعتقلوا اثنين من سكان إقليم ستافروبول هما ألبرت إيلاكاييف وأليمخان موساييف اللذان كانا من أعضاء عصابة مسلحة يتزعمها شامل باساييف وخطاب”.

ووفقاً للجنة التحقيق فإن إيلاكاييف وموساييف ارتكبا جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الجنائية الروسي بينها الانتماء لعصابة مسلحة والتمرد المسلح والتعدي على حياة العسكريين وعناصر الأمن.

يشار إلى أنه في الفترة من الـ7 إلى الـ24 من آب 1999 شارك ما لا يقل عن ألف شخص مسلحين بأسلحة آلية وقنابل يدوية وعبوات ناسفة بتنفيذ تمرد مسلح والاعتداء على العسكريين الروس في منطقة بوتليخ بداغستان نجم عنها مقتل 33 شخصاً وإصابة 34 آخرين.