بايرن يرتقي للصدارة بفوز سهل على فورت بالدوري الألماني

برلين-سانا

حقق بايرن ميونخ فوزاً سهلاً خارج أرضه على حساب غرويتر فورت 3-1 اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل الفريق البافاري أهدافه عن طريق توماس مولر وجوشوا كيميتش وسيباستيان غريسبيك “هدف عكسي” في الدقائق “10 و31 و68” فيما أحرز سيدريك إيتن هدف فورت الوحيد في الدقيقة 87.

وجاء فوز بايرن رغم إكماله المباراة بـ10 لاعبين إثر طرد الفرنسي بينيامين بافارد في الدقيقة 48.

وبهذا الانتصار اعتلى بايرن صدارة جدول ترتيب الفرق بوصوله للنقطة 16 فيما واصل فورت احتلاله المركز الأخير بنقطة واحدة.