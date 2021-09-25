تمديد مهرجان (صنع في سورية) حتى الخميس القادم

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” عن تمديد الدورة 123 الحالية المقامة على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق لغاية الخميس 30 أيلول الجاري.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان طلال قلعه جي في تصريح لمندوب سانا أن تمديد المهرجان جاء نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين مع اقتراب انتهاء أيام هذه الدورة ولمنحهم الفرصة للحصول على الحسومات والعروض التي تقدمها الشركات المشاركة في المهرجان التي تصل إلى 40 بالمئة.

وذكر قلعه جي أن فعاليات المهرجان ستتوقف عن استقبال الزوار فقط يوم السبت 25 أيلول حيث ستقام احتفالية مهرجان الألعاب الفردية الرياضي الذي يقيمه الاتحاد الرياضي العام على أن يتم استئناف فعاليات المهرجان لغاية الخميس القادم.

وكانت انطلقت فعاليات المهرجان الذي تنظمه محافظة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها في 25 شهر آب الماضي بمشاركة نحو 200 شركة من كل القطاعات.

أحمد سليمان