الصحة: تسجيل 397 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 85 حالة ووفاة 15

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 85 حالة ووفاة 15 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 32138 شفيت منها 23383 وتوفيت 2187 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 315 إصابة بكورونا وشفاء 75 حالة ووفاة 14 شخصاً.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.