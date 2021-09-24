عباس: المجتمع الدولي فشل بحل القضية الفلسطينية

نيويورك-سانا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قرارات وإجراءات المجتمع الدولي تجاه حل القضية الفلسطينية فشلت لأنها لم تتمكن من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة مسؤوليه على انتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين والقانون الدولي.

وأوضح عباس في كلمته اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة من خلال الاعتقال والقتل العمد للفلسطينيين وهدم منازلهم والحصار الجائر لقطاع غزة وتكريس مخططات الضم الاستيطانية.

وشدد عباس على مواصلة الشعب الفلسطيني نضاله حتى تحقيق حريته واستقلاله وحقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال مؤكداً أن أمام كيان الاحتلال عام واحد لينسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لتحقيق تسوية سلمية.