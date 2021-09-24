مهندسون روس يصممون مركبة خاصة لاستكشاف قمر تابع لكوكب زحل

موسكو-سانا

ابتكر مهندسون من معهد موسكو للطيران مركبة خاصة لاستكشاف قمر “تيتان” التابع لكوكب زحل.

ونقلت صحيفة “إزفيستيا” الروسية عن كبيرة المصممين في المعهد إليانورا فويتسيتسكايا قولها إن المركبة شبيهة بالدبابة ولكن بدلاً من الجنزير تتحرك بواسطة لولبين ما يسمح لها بالتحرك بسهولة في الماء واليابسة والمستنقعات مبينة أن هذا ضروري جدا في استكشاف قمر تيتان حيث توجد أحواض الهيدروكربونات وتربة حديدية شبيهة بالثلج والجليد في أماكن أخرى.

ومن المقرر أن تكون مهمة هذه المركبة إجراء دراسة مفصلة لتركيب تربة القمر تيتان وغلافه الجوي والتقاط صور لمواقع مختلفة وأخذ عينات من تربته وصخوره لإرسال هذه المعلومات من المركبة إلى قمر صناعي مداري والذي بدوره سيرسلها إلى الأرض أي أنه لا حاجة لإعادة المركبة إلى الأرض.

يذكر أن الرحلة إلى قمر تيتان تستغرق نحو 10 سنوات لذلك من أجل الحفاظ على الأجهزة المثبتة في المركبة يجب استخدام ما يسمى بالمساعدة الجاذبية التي بواسطتها تحصل المركبة على تسارع بتأثير قوة جاذبية الكواكب والأقمار ما يسمح بتوفير الوقود وبالتالي زيادة الحمولة المفيدة.