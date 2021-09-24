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طيران العدوان السعودي يجدد استهداف الأحياء السكنية في اليمن

2021-09-24

صنعاء-سانا

جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهداف المناطق والأحياء السكنية اليمنية مخلفاً أضراراً في ممتلكات المدنيين.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمنى يمنى قوله إن طيران العدوان شن ثماني غارات على مديرية حريب وأربع غارات على مديرية الجوبة كما استهدف بغارة مديرية العبدية وبغارتين مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية شدا الحدودية واستهدف بقصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من المديرية ومنطقة جرعاء بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.

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