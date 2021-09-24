الأمم المتحدة تدعو لمضاعفة جهود التحول للطاقة النظيفة

نيويورك-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده في مجال استخدام الطاقة المتجددة لتجنب حالة طوارئ مناخية والتعامل مع الفقر العالمي في الطاقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غوتيريش قوله اليوم: “نحن حالياً أمام لحظة الحقيقة ومن الضروري توفير (طاقة ميسورة التكلفة ومتجددة ومستدامة للجميع) داعياً إلى إنهاء الفقر في الطاقة والحد من تغير المناخ في آن”.

وأكد غوتيريش أن على العالم خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 54 في المئة في 2030 مقارنة بمستويات عام 2010 لحصر ارتفاع حرارة الأرض بـ 1.5 درجة مئوية معتبراً أن العالم لا يزال بعيداً عن التمكن من توفير طاقة ميسورة التكلفة ونظيفة للجميع.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى مضاعفة إمكانيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأربع مرات بحلول العام 2030 في إطار تحرك لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة بثلاث مرات لتبلغ خمسة تريليونات دولار في السنة مشدداً على ضرورة توقف السلطات المعنية تدريجياً عن دعم إنتاج الوقود الأحفوري و”تحديد ثمن للكربون”.

وجاءت تصريحات غوتيريش بعد أن تعهدت حكومات وجهات في القطاع الخاص في وقت سابق اليوم بإنفاق أكثر من 400 مليار دولار على مشاريع مرتبطة بالطاقة المتجددة خلال قمة دعت إلى مضاعفة الجهود لتجنب كوارث ناجمة عن تغير المناخ.