بكين: الفشل مصير محاولة واشنطن احتواء تنمية الصين

بكين-سانا

أكدت الصين اليوم أن الفشل سيكون مصير محاولة الولايات المتحدة التلاعب بـ “ورقة هونغ كونغ” لتقويض ازدهارها واستقرارها واحتواء تنميتها.

ونقلت شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان قوله في مؤتمر صحفي إن شؤون هونغ كونغ داخلية بحتة تخص الصين ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل بها مشدداً على أنه يتعين على الجانب الأمريكي احترام سيادة الصين بجدية والالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية ووقف التدخل في شؤون هونغ كونغ وتقويض سيادة القانون فيها.

وشدد على أنه يتوجب على واشنطن الامتناع عن دعم وتشجيع القوى المعادية للصين والمزعزعة للاستقرار.