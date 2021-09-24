ماراثون للدراجات الهوائية في السويداء

السويداء-سانا

نظم فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية في محافظة السويداء ومؤسسة روز للتنمية والتدريب بالتعاون مع فريق “درجها” ماراثون السلام للدراجات الهوائية مساء اليوم بمشاركة فعاليات شبابية وأهلية ورياضية.

وامتد الماراثون الذي أقيم بمناسبة يوم السلام العالمي من أمام مقر اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بمدينة السويداء باتجاه دوار الشرطة العسكرية وساحة تشرين وطريق قنوات نحو المتحف الوطني ومنه إلى دوار الباسل حيث انطلق سباق للدراجات الهوائية وانتهى بنقطة بداية الماراثون ثم أتبعه سباق ثان من دوار العنقود وصولاً إلى مقر اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي.

وذكرت مديرة مؤسسة روز للتنمية والتدريب راميا نصر في تصريح لمراسل سانا أن الماراثون شهد أجواء ودية تنافسية بما يسهم في تعزيز قيم المحبة وكذلك ثقافة ركوب الدراجة كصديقة للبيئة فيما أشارت منسقة مركز الشباب في فرع الجمعية هديل نصر الدين إلى أن الماراثون حمل رسالة لنشر المحبة والسلام مع تأكيد دور الشباب في العمل من أجل ذلك.

فاز بالسباق الأول من دوار الباسل وصولاً إلى مقر اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي للذكور سلمان أبو حلا ثم يوسف أبو ترابي وهاني القنطار وللإناث مها أبو فخر تلتها هديل عبد الباقي وراغدة الخطيب فيما جاء أولاً بالسباق الثاني من دوار العنقود وصولاً إلى مقر اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد زيدون القنطار تلاه فراس نعيم وأمير زاعور على التوالي.