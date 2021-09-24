القامشلي.. وقفة احتجاجية للحزب الشيوعي السوري رفضاً للاحتلال الأمريكي والتركي

الحسكة-سانا

نظم فرع الحزب الشيوعي السوري في القامشلي وقفة احتجاجية رفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي وتنديداً بإقدام ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على إغلاق المدارس الحكومية في محافظة الحسكة.

ورفع المتظاهرون خلال الوقفة لافتات كتبت عليها عبارات تندد بالوجود الأمريكي والتركي وبميليشيا “قسد” التي تواصل سرقة النفط وغيره من الثروات الوطنية وحرمان الأهالي من جهة وإغلاقها المدارس الحكومية من جهة ثانية.

كما ندد المتظاهرون باستمرار ميليشيا “قسد” اختطاف الشبان وإجبارهم على القتال في صفوفها.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين العضو المرشح للمكتب السياسي وسكرتير اللجنة المنطقية فواز الدبس أن الوقفة اليوم “رفض للوجود الأجنبي وتنديد بالاحتلالين الأمريكي والتركي اللذين سببا زعزعة للأمن في سورية” موضحاً أن فقدان مادة الخبز والمحروقات في مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي والتنظيمات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي في الجزيرة السورية هو نتيجة حتمية لوجود الاحتلال وتلك الميليشيات والتنظيمات.