صيانة واستبدال خطوط الإنتاج في عدد من مخابز اللاذقية

اللاذقية-سانا

يواصل فرع المؤسسة السورية للمخابز في محافظة اللاذقية أعمال تأهيل وصيانة عدد من خطوط الإنتاج والمخابز الآلية التابعة له في مدينة اللاذقية لتحسين نوعية المنتج وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وبين مدير فرع المؤسسة المهندس تمام ميكائيل لمراسل سانا أن ورشات الفرع تعمل على تركيب خطي إنتاج جديدين في المخبز الثالث في حي دمسرخو واستبدال الخطين القديمين مشيراً إلى أن فرع المؤسسة يعمل أيضاً على تركيب خط إنتاج جديد في مخبز بسنادا الآلي حيث تم البدء بأعمال الصيانة المدنية في مخبز الباسل بحي مشروع الصليبة في مدينة اللاذقية والتي ستشمل استبدال خط الإنتاج.

وأوضح ميكائيل أن أعمال الصيانة والتأهيل للمخابز تشمل أيضاً استبدال خط إنتاج وإعادة تأهيل خط ثان في المخبز الثاني بساحة حلوم لتحسين نوعية المنتج مع استكمال أعمال تجهيز مخبز عين التينة مبيناً أن تنفيذ هذه الأعمال تتم مع مراعاة استمرار العملية الإنتاجية وتلبية الحاجة من مادة الخبز.

ولفت ميكائيل إلى أن فرع المؤسسة وبالتنسيق مع محافظة اللاذقية يعمل على تجهيز موقع لوضع مخبز متنقل في بلدية وطى الخان بالريف الشمالي ضمن التوجه لتأمين مادة الخبز بسهولة لأهالي القرى القريبة في ريف اللاذقية الشمالي المحرر وتخفيف التكاليف عنهم.