ندوة عن كتاب (مرايا الروح) للأديبة ناديا إبراهيم في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

تضمنت الندوة التي أقامها المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بمشاركة عدد من النقاد قراءات في كتاب (مرايا الروح) للأديبة ناديا إبراهيم ركزت على شخصية المرأة في المجتمع العربي.

مؤلفة الكتاب تحدثت عن آلامها جراء ما تعرضت له سورية وفلسطين ولبنان من اعتداءات وحروب وما عانته هي بعد خروجها من بيتها بسبب الإرهاب الذي خلف كثيراً من التشرد والقلق والقهر.

الناقد زكريا السيد رأى في محوره أن الأدباء الذين قرأت لهم ناديا كثر لكنها تحمل أوجاعاً مختلفة في سياق ما قدمته من سرد بأسلوب يحمل في مكوناته مقومات القص ليظهر فيه الانتماء إلى الزمان والمكان.

وبين السيد أن غلاف الكتاب يلخص المجموعة القصصية التي تحملت فيها المرأة كثيراً من المسؤوليات لافتاً إلى أن المحور الأساسي في القصة هو تنوع الحضور الأنثوي اللافت لتكون شخصية المرأة ظاهرة بشكل جلي.

أما الناقد عمر جمعة فأشار إلى المرأة وتسليط الضوء عليها في مجموعة الأديبة نظراً لضرورة ذلك وخاصة أن السرد هو آسر ومحلق إضافة إلى الحزن الكبير في قلب الكاتبة التي سعت إلى عدم التخلي عن الماضي لأن الماضي انتماء بينما تحدثت رئيسة المركز الثقافي رباب أحمد عن التراكيب الفنية للقصص وما تحمله من معان سامية وجميلة بأسلوب نقدي.

يذكر أن الكتاب من منشورات دار دلمون للطباعة والنشر والتوزيع.

محمد خالد الخضر