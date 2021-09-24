محصول البصل في قرية المسحل.. إنتاج وفير وتحديات في التسويق

حماة-سانا

بهمة عالية ونشاط دؤوب يجني أهالي قرية المسحل في منطقة الغاب بريف حماة الغربي محصول البصل بنوعيه الأحمر والأبيض الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه على نطاق واسع.

سانا زارت أحد حقول البصل في القرية والتقت بعمال ورشة لجني المحصول حيث أكدوا أن قلع البصل يبدأ منذ ساعات الصباح الأولى قبل أن تشتد أشعة الشمس لكي لا يتعرضوا للإرهاق وللحفاظ أيضاً على جودة المحصول والحد من إصابته بالضرر حيث تطالع الزائر أكوام البصل الأحمر والأبيض التي تفترش الحقول معلنة عن غلة وفيرة.

ورغم أن أسعار البصل لهذا الموسم غير مرتفعة إلا أن الإنتاج الوفير أسهم في تعويض الفلاحين وفقاً لما ذكر أبو علي صاحب الحقل مبيناً أن الظروف الراهنة والحصار الاقتصادي وشح الوقود وارتفاع أجور الشحن جميعها تسببت بانعدام التصدير لكن المنتجين يستبشرون خيراً في عمليات حصاد البصل ما يسهم بتخفيف الأعباء المعيشية عنهم وعن الورشات العاملة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلاحية في المسحل محمد إبراهيم أنه رغم محدودية الأراضي الزراعية في قرية المسحل لكنها تتميز بجودة تربتها ووفرة مياهها وملاءمتها لزراعة محصول البصل ما أسفر عن زيادة إنتاجه ولا سيما الأبيض معرباً عن أمله بدعم عمليات تسويق المحصول لتحقيق إيرادات أعلى للمنتجين.

ولفت مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس أوفى وسوف إلى أن المهندسين الزراعيين والفنيين لدى الهيئة يشرفون على المحصول من النواحي الفنية من خلال حقول الوحدات الإرشادية الزراعية لحمايته من الأمراض وتوجيه وإرشاد الفلاحين حول أنجع الأساليب المطلوبة للعناية بالمحصول وزيادة إنتاجه.

ويعد البصل من المحاصيل الاقتصادية المهمة التي تدر دخلاً مجزياً للمزارع حيث يتميز عن باقي المحاصيل بأنه ينمو في مختلف مناطق المحافظة ولا سيما الغاب وسلمية التي تلائم زراعته ويتكاثر بالبذرة وهو نبات ذو حولين.‏

عبد الله الشيخ-إيفانا ديوب