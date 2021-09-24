SCS-NET

المقداد: على قوات الاحتلال الأمريكي الانسحاب من سورية

2021-09-24

نيويورك-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن الولايات المتحدة ملزمة بسحب قواتها من سورية.

وقال المقداد لقناة روسيا 24 التلفزيونية: إن “وجود القوات الأمريكية في سورية غير قانوني وعليهم المغادرة في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف المقداد: “إذا لم يفعلوا ذلك فسوف ينتهي بهم الأمر كما هو الحال في أفغانستان أو أي بلد آخر”.

وكان المقداد ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكدا خلال لقائهما أمس في نيويورك ضرورة إنهاء التواجد الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية والاستمرار في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل كامل ورفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب عن سورية.

انظر ايضاً

المقداد ولافروف من نيويورك: إنهاء التواجد الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية

نيويورك-سانا بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في نيويورك مع سيرغي لافروف وزير خارجية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved