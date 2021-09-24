المقداد: على قوات الاحتلال الأمريكي الانسحاب من سورية

نيويورك-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن الولايات المتحدة ملزمة بسحب قواتها من سورية.

وقال المقداد لقناة روسيا 24 التلفزيونية: إن “وجود القوات الأمريكية في سورية غير قانوني وعليهم المغادرة في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف المقداد: “إذا لم يفعلوا ذلك فسوف ينتهي بهم الأمر كما هو الحال في أفغانستان أو أي بلد آخر”.

وكان المقداد ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكدا خلال لقائهما أمس في نيويورك ضرورة إنهاء التواجد الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية والاستمرار في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل كامل ورفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب عن سورية.