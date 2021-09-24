دراسة: الحوامل تعانين من كورونا حتى لو لم يصبن به

لندن-سانا

توصلت دراسة حديثة إلى أن السيدات الحوامل تعانين من تداعيات مرض “كوفيد19” حتى في حال لم يصبن بالمرض أصلاً.

وشملت دراسة أجراها باحثون بريطانيون في جامعة مانشستر ونشرتها صحيفة ديلي تلغراف تحليل بيانات المشيمية الخاصة بـ 115 أماً بينهن مصابات بكورونا وضعن مواليدهن أثناء جائحة كورونا ليجد الباحثون تشوهات جسدية بأكثر مما كانوا يتوقعون رؤيته قبل عام 2020.

وذكرت الدراسة أن ثلاثة أرباع النساء المصابات بكورونا ظهرت لديهن تشوهات في المشيمة فيما وصلت النسبة إلى النصف لدى النساء غير المصابات بالفيروس موضحة أن السبب وراء ظهور التشوهات عند غير المصابات هو الضغط النفسي الذي خلفته الجائحة والذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث التهابات وتغيرات هيكلية في الجهاز الهيكلي للجنين.

وتضمنت التشوهات التي تم رصدها مستويات عالية من بروتين (الفيبرين) الذي يكون أبرز أجزاء الجلطة الدموية ويمكن أن يحد من نمو الجنين ويؤدي إلى تكلس زائد في المشيمة.

وأشار الباحث والأستاذ في جامعة مانشستر ألكسندر هيزل إلى أن زيادة مشاكل المشيمة التي شهدناها أثناء الوباء أمر مثير للقلق وأن الحامل يجب أن تحظى برعاية نفسية مناسبة طوال فترة الحمل للمساعدة في تقليل تأثير الوباء عليها وعلى جنينها.