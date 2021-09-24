مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) بإطلاق نار في البصيرة بريف دير الزور

دير الزور-سانا

قتل مسلح من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي اثر إطلاق النار عليه في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن “فصائل شعبية أطلقت النار بشكل مباشر على أحد مسلحي ميليشيا “قسد” بالقرب من الحديقة في مدينة البصيرة شرق دير الزور ما أدى إلى مقتله على الفور”.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا “قسد” ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية جراء ممارساتهم الإرهابية وسرقة الثروات الوطنية بالتعاون مع قوات الاحتلال الأمريكي وحرمان الأهالي منها حيث قتل وأصيب العشرات منهم خلال الأسابيع الماضية في المناطق التي تحتلها الميليشيا في الجزيرة السورية.