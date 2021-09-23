سوسيداد يهزم غرناطة في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

تغلب ريال سوسيداد على مضيفه غرناطة بثلاثة أهداف لهدفين اليوم في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وافتتح خيرمان سانشيز التسجيل لفريق غرناطة في الدقيقة 9 وتعادل لريال سوسيداد أرتيز إيلوستوندو في لدقيقة 52 قبل أن يسجل ميكيل مورينو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 60.

وسجل لويس ميلا هدف التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 70 فيما جاء ثالث أهداف ريال سوسيداد عن طريق أرتيز إيلوستوندو بالدقيقة 83.

وبهذا الفوز رفع ريال سوسيداد رصيده إلى النقطة 13 محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بينما توقف رصيد غرناطة عند النقطة الثالثة محتلاً المركز 18.