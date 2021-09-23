الخارجية الإيرانية تدعو بريطانيا لتغيير سلوكها

طهران-سانا

دعت وزارة الخارجية الإيرانية بريطانيا إلى تغيير سلوكها منتقدة تصريحات وزيرة خارجيتها ليز تراس حول الملف النووي وإطلاق سراح رعايا بريطانيين معتقلين في إيران.

ونقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قوله اليوم في تغريدة تعليقا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية أن “على بريطانيا أن تغير سلوكها وان هذا التغيير تأخر لفترة طويلة”.

وأضاف خطيب زاده موجها كلامه لتراس “إن تغريداتك النارية التي تتعارض مع اللهجة التي تستخدمينها في الواقع قد تطلق عناوين إعلامية جيدة ولكن الشعار لا يمكنه مطلقا أن يرد على الأحكام القانونية الصادرة من المحاكم” في إشارة إلى الأحكام القضائية الإيرانية حول من يمضون عقوبة السجن في إيران.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية قالت في تغريدة لها انها اشارت خلال لقائها مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى موضوعين هما الإفراج عن الرعايا البريطانيين وعودة إيران إلى طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا.