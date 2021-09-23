المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يصدر نتائج مفاضلته لبرامج الهندسة

دمشق-سانا

أصدر المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بفرعيه دمشق وحلب اليوم نتائج مفاضلته لبرامج الهندسة للعام الدراسي 2021-2022 لحملة الشهادة الثانوية (الفرع العلمي) للعامين الحالي والسابق (إيفاد داخلي براتب شهري مع التزام أو دراسة خاصة دون التزام).

وأشار المعهد في إعلانه الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال موقعه الإلكتروني.

وكان المعهد أعلن في التاسع والعشرين من آب الماضي عن المفاضلة المذكورة لحاملي شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي وحدد مدة قبول طلبات التسجيل خلال الفترة ما بين 29-8 و20-9-2021.