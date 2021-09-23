عشرون ضبطاً تموينياً بحق فعاليات مخالفة في درعا

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا اليوم 20 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية وخدمية في المحافظة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس حميدي الخليل في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه في إطار التشديد على السرافيس والتكاسي لإلزام أصحابها بتقاضي الأسعار النظامية والإعلان عنها بشكل واضح تم تنظيم 11 ضبطاً تموينياً بحق سائقي (التكاسي والسرافيس) على خطوط درعا ومناطق تسيل وتل شهاب وعتمان ودرعا البلد المحطة الكراجات بمخالفات تقاضي زيادة في أجور نقل الركاب وعدم الإعلان عن بدل خدمات نقل الركاب.

وأوضح الخليل أن الضبوط طالت أيضاً مدير صالة السورية للتجارة في مدينة إزرع بمخالفة نقص وزن السكر المبيع بموجب البطاقة الإلكترونية ومدير معمل بسكويت على طريق دمشق درعا بمخالفة نقص بطاقة البيان وصاحب مخبز في نصيب بمخالفة الإخلال بمواعيد العمل إضافة إلى ست فعاليات أخرى بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية لمادة السكر ومواد أخرى وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود لوحة تبين حق المستهلك بالاستبدال والإعادة.