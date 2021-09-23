إرجاء حفل توزيع جوائز نوبل مجدداً بسبب جائحة كورونا

استوكهولم-سانا

أعلنت مؤسسة نوبل اليوم أنها لن تنظم حفلاً في استوكهولم خلال العام الجاري أيضاً وأن الفائزين سيتسلمون الجوائز في بلادهم.

ونقلت رويترز عن المؤسسة قولها في بيان “نعتقد أن الجميع يتمنى أن تنتهي جائحة كوفيد19 لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد” معربة عن أملها في إقامة احتفال محلي صغير على الرغم من عدم حضور الفائزين.

وأضافت المؤسسة أن الاحتفال سيذاع على التلفزيون وسيبث مباشرة على المنصات الرقمية لجائزة نوبل وستعلن أسماء الفائزين بالجوائز هذا العام في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد في الفترة من الرابع إلى الحادي عشر من الشهر المقبل.

يذكر أنه لم تقم احتفالات تسليم الجوائز العام الماضي أيضاً واكتفت المؤسسة باحتفال عبر الإنترنت عندما كان المرض يجتاح أوروبا وسائر العالم.

وتقدم جوائز نوبل بناء على وصية مخترع الديناميت السويدي الفريد نوبل وتمنح منذ عام 1901.