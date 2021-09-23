المدربة لميس حاتم تنال وسام صانعات التغيير العالمي

السويداء-سانا

نالت المدربة لميس حاتم وسام صانعات التغيير العالمي الذي يمنح للسيدات اللواتي يسهمن في تقديم مبادرات ومشروعات تحدث فرقا إيجابيا في مجتمعاتهم.

وحصلت حاتم على الوسام بعد مشاركتها خلال العام الحالي في مسابقة الوسام العالمي لصانعات التغيير 2021 التي تنظمها مؤسسة صناع التغيير ومقرها الأردن حيث تقدم لهذه المسابقة 200 سيدة من الدول العربية من أصحاب المبادرات والمشروعات الإبداعية المتميزة وبعد التصفيات ورأي لجنة التحكيم تم الإعلان في الـ 12 من الشهر الجاري عن فوز 35 سيدة ممن أحدثن فرقا وتأثيرا في بلادهن ومجتمعهن بالوسام العالمي لصانعات التغيير ومنهن حاتم على أن يتم تكريمهن وتوزيع الدروع عليهن في افتتاح المؤتمر الدولي الحادي عشر للمرأة القيادية والريادية الذي سيعقد بين الـ 25 والـ 30 من الشهر الجاري.

مسيرة لميس حاتم حافلة بالعمل والجهد والعطاء حاولت فيها أن تترك أثرا إيجابيا في محيطها ومجتمعها من خلال تدريب وتطوير مهارات التفكير وإعداد مناهج رياض الأطفال بما يتوافق وتطور طرائق التعليم.

وحسب حاتم فإنها بدأت مسيرتها كمشرفة في إحدى رياض الأطفال بالسويداء ثم كمعلمة فيها مع حرصها على تطوير مهاراتها وخبرتها التي ترجمتها لاحقا في إعداد مناهج خاصة بمرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال وما يرافقها من وسائل تعليمية والعاب تفاعلية بدعم وتشجيع من زوجها.

وفي حديثها لمراسل سانا بينت حاتم انها اعدت سلسلة منهاج للفئات العمرية الصغيرة بعنوان “براعم القمر” تتألف من سبعة عشر كتاباً مقسمة إلى ثلاث مراحل تناسب عمر الطفل ومستواه العقلي وتعمل على رفع مستوى التفكير لديه من الناحية الاجتماعية والعلمية والنفسية وتراعي الأنماط التمثيلية للشخصية مدعما بكتب تطبيقية وألعاب تفاعلية ووسائل تعليمية تعتمد على أساليب وطرائق تدعم التعامل مع هذه الفئة العمرية وفئة أطفال الاحتياجات الخاصة حيث حصل على موافقة وزارة التربية ولاقى رواجا وقبولا من رياض الأطفال في مختلف المحافظات والدول العربية المجاورة.

وبعد سنوات على إطلاق منهاج “براعم القمر” تلفت حاتم إلى أنها بصدد إنجاز سلسة أخرى خاصة برياض الأطفال تدعى “ينبوع المعرفة” تراعي فيها مستوى التفكير والتطور العقلي للأطفال وتنمية مهاراتهم مشيرة إلى أنها شاركت بإعداد وسائل تعليمية وأدوات توضيحية في برنامج رياضيات الأصابع حيث كانت المصممة في اكبر ثلاث العاب في هذا البرنامج من خلال دمج الرياضيات والعمليات الحسابية مع البرمجة اللغوية العصبية وتنمية المهارات وإرهاف الحواس لتنجز بعد ذلك برنامج خاص تحت اسم المصفوفات الذكية “سمارت ماتركس” الذي نالت عليه الملكية الفكرية في وزارة الثقافة.

ويدعم البرنامج كما توضح حاتم فكرة اللعب مع الأرقام بغية كسر حاجز الخوف بين الطفل ومادة الرياضيات ويعلم أسس المصفوفات الرياضية بطريقة سلسة وبسيطة وممتعة ووصلت به إلى مراحل متقدمة تصل إلى حل المصفوفات من رتبة 20 ضرب 20 مع تدريب الأطفال كذلك على أسس الرياضيات وتبسطها لهم بطرق سلسة.

غسان خيو