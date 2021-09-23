ضبط محطة محروقات بمخالفة التصرف بالمازوت والبنزين في درعا

درعا-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا اليوم محطة محروقات بمخالفة التصرف بكامل الرصيد من مادة المازوت وكمية من البنزين لغير الغاية المخصصة.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير التجارة الداخلية المهندس حميدي الخليل أن محطة محروقات النعيمة في ريف درعا امتنعت عن تلبية طلبات المواطنين بتعبئة مخصصاتهم من مادة المازوت وتبين تصرف المستثمر بكامل رصيد المحطة والبالغ 103586 ليتراً من مادة المازوت وكمية 16737 ليتراً من مادة البنزين.

وأشار الخليل إلى تنظيم ضبط تمويني بمخالفة التصرف بالمواد المدعومة لغير الغاية المخصصة لها وختم المحطة وترصيص كامل مضخاتها والخزانات والمبنى الإداري واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المستثمر الذي لاذ بالفرار.