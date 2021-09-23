سان جيرمان يحافظ على بدايته المثالية بالفوز على مضيفه ميتز

باريس-سانا

حافظ باريس سان جيرمان على بدايته المثالية في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم بالفوز على مضيفه ميتز متذيل الترتيب 2-1.

وأحرز المدافع المغربي أشرف حكيمي هدفه الأول بعد خمس دقائق من البداية وأضاف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيد سان جيرمان إلى 21 نقطة من سبع مباريات.

وجاء هذا الفوز بعد ثلاثة أيام من فوز فريق العاصمة على أولمبيك ليون بالنتيجة ذاتها بفضل هدف آخر في الثواني الأخيرة.

ويتفوق باريس سان جيرمان على أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني الذي تعادل على ملعب أنجيه دون أهداف وله مباراة مؤجلة بفرق سبع نقاط.

ويملك ميتز ثلاث نقاط من سبع مباريات.