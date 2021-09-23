أعمال الشاعر هواري بندوة في فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

أقام فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب محاضرة نقدية تناولت أعمال الشاعر الفلسطيني صالح هواري وتحولاتها منذ أن بدأ في كتابة الشعر إلى يومنا هذا وألقاها الدكتور الناقد أحمد علي محمد.

المحاضرة التي أدارها رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب الدكتور ابراهيم زعرور وأشار فيها إلى كثير من المواطن في شعر هواري لافتاً إلى ضرورة التركيز على تسليط الضوء في القضايا الأدبية المهمة التي كان لها دور في تفعيل الثقافة.

الدكتور الناقد محمد في قراءته لمجموعة “ولولا عين شكي” قال: انطوت قصائد الشاعر هواري وأناشيده بين الشعر العامودي والتفعيلة وبين الصمت الإيقاعي والرنين وفي القصائد روح متوثبة تشي بطفولة مبهجة تتسرب مع أغانيه من خلال إيقاعات اللغة التي دعمها بعبارات تلقائية بعد معالجتها إيقاعياً وهذا ما زاد من رصيد الشعرية لديه.

وأضاف: نرى كلماته ناطقة وقصائده مطرعة بأنفاس العاطفة مستشهدا بعدد من نصوصه التي وجد فيها أن صلابة التكرار تجرب تقنية الاستبدال ولا سيما أنه ظل محافظاً على الأصالة بمقدرة شعرية مدهشة.

وقدم عدد من الأدباء والشعراء والنقاد إضافات وانطباعات مختلفة ومتنوعة سلطت الضوء أيضاً على نتاجات وأعمال الشاعر صالح هواري.

وختم رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني لافتاً إلى أهمية ما كتبه الشاعر صالح هواري وضرورة العمل على نقد ممنهج يسهم في الحفاظ على الساحة الثقافية والأدبية والابتعاد عن ما يشوه الشعر والأدب كما يحدث في كثير من الحالات المزيفة التي نراها والتي تجد من يروج لها بحجة النقد الذي لا يمتلك أسساً.

محمد خالد الخضر