أغان طربية وتراثية بصوت هبة فاهمة على مسرح قصر العظم

دمشق-سانا

في ليلة دمشقية انسابت نغمات الآلات الموسيقية بين أروقة قصر العظم ليستمتع بها الحاضرون عبر حفلة جمعت الصوت الجميل والموسيقا العربية الشرقية الصرفة أبدع بأدائها الموسيقي كمال سكيكر وفرقته قصيد ترافقه في الغناء الفنانة الشابة هبة فاهمة.

بدأ برنامج الحفل بمقطوعة موسيقية تحمل اسم صفاء وهي شرقية ركزت الفرقة في أدائها على الوتريات من تأليف سكيكر لتنطلق تشكيلة من أغان طربية وتراثية اختارت المغنية فاهمة أن تكون بدايتها مع أغنية للسيدة فيروز “يسعد صباحك والمسا” لتمتع الحاضرين بأغنية “رقة حسنك وسمارك”.

وأدت بعدها فاهمة أغنية “أهلا وسهلا بالأحباب” كنوع مميز بالترحيب بالحاضرين الذين تفاعلوا معها طرباً وتصفيقاً لتبدع بعدها بأداء أغنية “يا مسافر وحدك” لمحمد عبد الوهاب وتشكيلة من الأغاني المصرية.

وأطربت فاهمة الجمهور بتشكيلة من القدود الحلبية والتراث السوري الأصيل بإبداع لافت ضمن وصلات مدروسة على مقام الراست ومقام البيات.

وفي حديث لنشرة سانا الثقافية أوضحت فاهمة خريجة المعهد العالي للموسيقى أن برنامج الحفل هو كالمعتاد سوري وطربي بامتياز نهدف فيه إلى تقديم التراث الأصيل والطرب الجميل.

يشار إلى أن المايسترو كمال سكيكر من خريجي صف العود في المعهد العالي للموسيقا وهو مؤلف وموزع وملحن موسيقي ألف العديد من الأعمال الموسيقية في القوالب العربية المعروفة كالسماعي واللونغا والبشرف والتحميل وعدداً من القطع الموسيقية الإبداعية كمقطوعة سحر الشرق وتحية إلى الشهيد.

أما فرقة قصيد فتأسست عام 2008 وتشمل أربعين عازفاً ومغنياً وتعمل على أداء مختارات من التراث إضافة إلى الأعمال التجريبية والإبداعية و تبرز فيها أهمية التوزيع الموسيقي وتركز على كل ما هو قديم وأصيل.

هادي عمران