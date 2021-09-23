الأمن الجنائي بطرطوس يلقي القبض على شخص بحوزته 20 أونصة ذهبية مزيفة يحاول بيعها لأحد محلات المجوهرات

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية أن فرع الأمن الجنائي بطرطوس ألقى القبض على شخص كان بحوزته 20 أونصة ذهبية مزيفة ويحاول بيعها لأحد محلات المجوهرات في طرطوس.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوحدات الشرطية في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وملاحقة الأشخاص الذين يحاولون العبث فيه وبعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في طرطوس حول قيام أحد الأشخاص بمحاولة بيع عشرين أونصة ذهبية مزيفة لدى أحد محلات الصاغة وعندما طلب صاحب محل المجوهرات من هذا الشخص إبراز بطاقته الشخصية قام بمغافلته ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأشار البيان إلى أنه ومن خلال المراقبة والتحري تمكن فرع الأمن الجنائي بطرطوس من تحديد هوية المشتبه به وقام بإلقاء القبض عليه وتبين أنه يدعى /ح . ع/ وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على محاولة بيع عشرين أونصة ذهبية مزيفة لأحد محلات الصاغة وحصل عليها من شخص متوار معروف من قبله.

وتمت مصادرة الأونصات الذهبية المزيفة ومازال البحث مستمراً عن شريكه المتواري وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.