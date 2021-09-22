عبداللهيان: يجب ابتعاد العلاقات الإيرانية الأوروبية عن الرؤية الأمريكية

نيويورك-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن العلاقات بين أوروبا وإيران ينبغي ألا تخضع لطبيعة عمل ورؤية أمريكا غير البناءة تجاه إيران.

ونقلت وكالة الأنباء ارنا عن وزير الخارجية الإيراني خلال مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل قوله على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك إن العلاقات الإيرانية الأوروبية يجب ألا تخضع لطبيعة تعامل ورؤية أمريكا غير البناءة مشيرا إلى أن العلاقات مع أوروبا وفقا لنهج الحكومة الإيرانية الجديدة لا تنحصر في الترويكا وإنما تشمل جميع دول القارة الخضراء.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن تاريخ العلاقات بين إيران وإسبانيا يمتد إلى 400 سنة مشددا على ضرورة بذل جهود حثيثة وجادة من أجل الارتقاء بهذه الأواصر والعلاقات السياسية والاقتصادية والبرلمانية بين طهران ومدريد.

من جهته أكد وزير خارجية إسبانيا أن بلاده مدريد ستبذل قصارى جهدها لرفع مستوى العلاقات السياسية والتجارية مع طهران وانطلاقاً من هذه الرؤية قررت الانضمام إلى آلية اينستكس.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات داخل أفغانستان والقضايا الثنائية ولاسيما التعاون بين البلدين لاحتواء أزمة كورونا.