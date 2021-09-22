علماء صينيون يرجحون بدء انتشار كورونا في الولايات المتحدة قبل الإعلان الرسمي بخمسة أشهر

بكين- سانا

قال فريق علماء صينيين إن فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى كوفيد 19 بدأ الانتشار في الولايات المتحدة في أيلول 2019 أي قبل 5 أشهر من الإعلان عن أول إصابة رسمياً.

وقال فريق العلماء في دراسة نشرت اليوم على موقع” تشاينا فيكس”التابع لأكاديمية العلوم الصينية إنه استنادا إلى 12 منطقة أمريكية تمثيلية تم اختيارها للتحليل يمكن أن تحدث الاصابة الأولى بنسبة الاحتمال 50 بالمئة بين آب وتشرين الأول 2019 وهو أبكر مقارنة من التاريخ المعلن رسمياً لرصد الحالة المؤكدة الأولى في الولايات المتحدة أي 20 كانون الثاني 2020.

واستخدم العلماء لتحديد تاريخ بدء التفشي في منطقة أو أخرى بيانات حول عدد الإصابات المؤكدة هناك وبناء عليها تم استغلال تحليل رياضي لتقدير الحصيلة الإجمالية المحتملة لحالات المرض بما في ذلك المسجلة وغير المكتشفة.

وأشارت الدراسة إلى أن كلها تمت أبكر من 20 كانون الثاني 2020 التاريخ الرسمي لتسجيل أول حالة مؤكدة المعلن من قبل السلطات الأمريكية.

وخلص فريق العلماء الصينيين إلى أن نتائج الحساب تشير إلى أنه من المرجح جدا أن وباء كوفيد19 بدأ الانتشار في الولايات المتحدة تقريبا في أيلول 2019.