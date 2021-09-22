العدوان السعودي يواصل خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

صنعاء- سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 192 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط بالحديدة قوله ” من بين الخروقات غارتان لطيران تجسسي على حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح” وأشار المصدر إلى أن” الخروقات تضمنت تحليق 9 طائرات تجسسية و22خرقاً بقصف مدفعي لعدد 158 صاروخاً وقذيفة و157 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.