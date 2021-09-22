ضبط مستودع يضم مواد غذائية منتهية الصلاحية ببلدة قطينة بريف حمص

حمص-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص مستودع مواد غذائية ببلدة قطينة في ريف المحافظة بداخله كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وفي تصريح لمراسلة سانا اشار المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أنه تم ضبط نحو 960 عبوة طحينة و300 بيدون كتشب جميعها منتهية الصلاحية ضمن المستودع حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم ومصادرة كامل كمية المواد ليتم إتلافها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

كما لفت إلى أن المديرية نظمت ضبوطا بمخالفة التصرف بكمية 47 أسطوانة غاز صناعي لغير الغاية المخصص لها وذلك بحق معتمد غاز صناعي في مدينة القصير إلى جانب ضبوط بمخالفات إنتاج وتعبئة الخبز التمويني بوزن ناقص وكل ربطتين بكيس نايلون واحد بحق مخابز في قرى المختارية وحسياء والمدينة الصناعية بحسياء.

صبا خيربك