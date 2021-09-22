تنظيم 51 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة باللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية اليوم 51 ضبطاً تموينياً بحق عدد من الفعاليات التجارية المخالفة.

وبين مدير التجارة الداخلية سامر السوسي لمراسلة سانا أن الضبوط شملت إنتاج خبز سيء الصنع وعدم التقيد بمواعيد العمل إلى جانب عدم حيازة فاتورة شراء ضمن (مستودع سيراميك) حيث تم إغلاقه بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد.

وأوضح السوسي أن الضبوط شملت أيضاً الاتجار بمواد الإغاثة وإجراء تنزيلات وتخفيضات خارج مواعيدها المحددة ودون إذن مسبق وذلك في أحياء (الأميركان والزراعة وسوق التجار و8 آذار) بمدينة اللاذقية وإعطاء فواتير شراء غير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير شراء مبيناً أنه تم أيضاً سحب 5 عينات غذائية وغير غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

صفاء علي