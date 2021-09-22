ضمان مخاطر القروض تطلق منتج ضمان تمويل المصارف للمشروعات الصغيرة في المناطق الصناعية

دمشق-سانا

أعلن مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض إطلاق باكورة منتجاته المتمثلة بضمان تمويل المصارف العامة والخاصة لإقامة مشروعات صغيرة في المناطق الصناعية.

سانا التقت مدير عام المصرف الزراعي ابراهيم زيدان حيث يعد المصرف من أكبر المساهمين برأسمال المؤسسة فأوضح أن البدء بطرح منتجات الضمان يأتي عقب الانتهاء من إعداد الاتفاقيات الثنائية الناظمة للعمل بين المؤسسة والمصارف العاملة ومؤسسات التمويل والتوقيع عليها من العديد من المصارف.

ولفت زيدان إلى أن المؤسسة استطاعت الانطلاق كمؤسسة ناشئة ضمن الاقتصاد الوطني باتجاه تحقيق غاياتها الاساسية في إزالة عقبات الحصول على التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز التنمية وتأمين مداخيل جديدة للراغبين بإقامة مشروعات وكذلك لأصحاب الدخل المحدود.

من جهته كشف مدير عام المؤسسة مأمون كاتبة عن ارتفاع عدد المصارف الموقعة على اتفاقيات ثنائية مع المؤسسة إلى 6 بعدما أبدت رغبتها بالعمل وفق آليات نظام ضمان مخاطر القروض وهي مصارف “الصناعي والزراعي التعاوني والتوفير والأردن سورية وقطر الوطني وبيمو السعودي الفرنسي”.

وأشار كاتبة إلى أن توقيع المزيد من الاتفاقيات مع المصارف التي أبدت موافقتها المبدئية عليها يسهم في الإسراع بتقديم منتجات جديدة مثل الضمانات لـ “قروض الورشات المهنية والحرفية والمهن العلمية ومشروعات الطاقة البديلة والمشروعات الصغيرة المعتمدة على الطاقة البديلة”.

يذكر أن المجلس الجديد لإدارة المؤسسة الذي تم انتخابه أمس بعد انتهاء دورة المجلس السابق يتألف من 9 أعضاء سبعة منهم تنتخبهم الهيئة العامة واثنان من غير المساهمين هما عضو من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يسميه وزير الاقتصاد وعضو يسميه مجلس النقد والتسليف.

وسيم العدوي