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انفجار عبوة ناسفة في مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة

2021-09-22

الحسكة-سانا

وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة اليوم في مدينة رأس العين بريف الحسكة التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل الكراجات بمدينة رأس العين المحتلة في ريف الحسكة الشمالي انفجرت ما تسبب بحدوث أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات.

وينتشر مرتزقة إرهابيون يتبعون لقوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين حيث تسود حالة من الفلتان الأمني داخل المدينة التي تشهد تفجيرات واغتيالات وحرب تصفية بين المرتزقة الإرهابيين نتيجة الخلافات فيما بينهم على المسروقات والسيطرة على المعابر.

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