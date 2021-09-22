وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح

الجزائر-سانا

توفي الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح اليوم وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (واج) عن الرئاسة قولها في بيان إن جنازة ابن صالح ستشيع يوم غد إلى مقبرة العالية بالعاصمة الجزائر.

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر تنكيس العلم الوطني في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أيام حداداً على وفاة ابن صالح.

وكان ابن صالح 80 عاماً تولى الرئاسة في الجزائر لفترة مؤقتة عقب استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في نيسان عام 2019 وكان في حينه رئيساً لمجلس الأمة.