دمشق اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلماني تشيكي: تدخلات واشنطن زعزعت الاستقرار في سورية والعراق
2021-09-22
المقداد يبحث في نيويورك مع وزيري خارجية كوبا وكازاخستان تعزيز العلاقات الثنائية
2021-09-22
نيبنزيا يؤكد ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من سورية
2021-09-21
رئيسي: وجود الاحتلال الأمريكي في سورية والعراق يعرقل تقدم المنطقة
2021-09-21
مباحثات لإعادة تشكيل مجلس رجال الأعمال السوري البرازيلي
2021-09-21
في الذكرى الـ 30 لاستقلال أرمينيا… علاقات تاريخية مع سورية أساسها الاحترام
2021-09-21
إعلامية سورية مكرمة في المؤتمر الدولي لقادة المجتمع بدبي
2021-09-21
محليات
ريف درعا.. وضع ثلاث مدارس بالخدمة بعد ترميمها
2021-09-22
إجراءات لإدارة المرور لضمان التزام سائقي الباصات والميكروباص بخطوطهم
2021-09-22
إدخال بئر مياه جديدة بالخدمة ضمن مشروع علوك بالحسكة
2021-09-22
كهرباء حمص: صيانة وتركيب محولات جديدة في الريف والمدينة
2021-09-22
صيانة وتعبيد طرق في مدينة جبلة
2021-09-22
الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2021-09-22
إخماد 3 حرائق بريف حمص الغربي
2021-09-21
رياضة
اختتام بطولة اللاذقية للجودو
2021-09-22
تحضيراً لغرب آسيا.. منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يختتم معسكره التدريبي
2021-09-22
عبد الله اسكندراني تميز لاعباً ومدرباً في رياضة رفع الأثقال
2021-09-22
رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ: إقبال جيد على لعبة (ام ام أي) ونتوجه لإعداد كوادرها
2021-09-22
ميرند دهام تنضم إلى فريق العربي بكرة القدم للسيدات
2021-09-22
لقاءات مشتركة بالجودو بين ناديي شرطة حمص وشرطة طرطوس
2021-09-22
الوحدة يلتقي الطليعة في أبرز مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2021-09-22
اقتصاد
مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة في درعا يوفر دخلاً إضافياً للنساء
2021-09-22
1777 طناً توقعات إنتاج التبغ بحماة
2021-09-22
غربلة وتعقيم 8500 طن من بذار القمح بحماة
2021-09-22
أكثر من 4 مليارات ليرة قيمة مبيعات السورية للتجارة بالسويداء خلال 8 أشهر
2021-09-22
2912 طناً تقديرات إنتاج التين بحمص خلال الموسم الحالي
2021-09-22
عبد اللطيف لـ سانا: نسبة تنفيذ عدد من أبراج (باسيليا سيتي) تجاوزت 24 بالمئة
2021-09-22
ارتفاع أسعار النفط
2021-09-22
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السورية للاتصالات تعدل أجور بعض خدماتها مع بداية الشهر القادم
تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين في بلدة تل شهاب بريف درعا
مجلس الشعب يحيل مشروعي قانوني الحساب الختامي للموازنة العامة للسنتين الماليتين 2014 و2015 إلى لجنة الموازنة والحسابات
دمشق اليوم
2021-09-22
تصوير: وسيم خيربك
دمشق اليوم
2021-09-22
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