قوات الاحتلال تجرف أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات بلدات قصرة وجوريش وعقربا في منطقة (كفر عاطية) جنوب نابلس وجرفت نحو 30 دونما من أراضيها بهدف الاستيلاء عليها وإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

وفي إطار مخططاته التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين يصعد الاحتلال عمليات الاستيطان في الضفة الغربية متجاهلا القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه فوراً.