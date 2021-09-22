عبد اللطيف لـ سانا: نسبة تنفيذ عدد من أبراج (باسيليا سيتي) تجاوزت 24 بالمئة

دمشق-سانا

تتابع وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال تنفيذ أبراج السكن البديل في المنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي “باسيليا سيتي” وذلك عبر عدد من شركاتها الانشائية.

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أوضح في تصريحه لمندوبة سانا أن نسبة التنفيذ في الأبراج الستة التي تنفذها الوزارة حالياً من السكن البديل تجاوزت الـ 24 بالمئة فيما تمت المباشرة بالعمل مؤخرا بخمسة أبراج أخرى بالتزامن مع الإعلان عن خمسة أبراج أيضاً للتعاقد عليها من قبل الشركات.

وبين الوزير عبد اللطيف أن إجمالي عدد أبراج السكن البديل يبلغ 48 برجا بمدة إنجاز عقدية ثلاث سنوات لكل برج حيث يتم التقدم بالعمل والإنجاز بكل برج حسب جاهزية الموقع والاضابير وإخلاء المواقع من الإشغالات.

وأوضح الوزير عبد اللطيف أن المنطقة التنظيمية للمرسوم 66 تتضمن قسمين الاول تابع لمحافظة دمشق والثاني أملاك خاصة وبالنسبة للسكن البديل تقوم بإنجازه عدد من الشركات التابعة للوزارة عبر المؤسسة العامة للإسكان إضافة لشركات من جهات عامة أخرى منها الشركة العامة للطرق والجسور والشركة العامة للبناء والتعمير والمؤسسة العامة لتنفيذ الانشاءات العسكرية ومؤسسة الإسكان العسكرية معتبراً أن وجود هذا العدد من الشركات في التنفيذ يخلق جوا للمنافسة فيما بينها لجهة النوعية والسرعة في الانجاز.

وعن المعوقات التي تعترض العمل بأبراج السكن البديل أوضح الوزير عبد اللطيف أنها تتمثل في الحاجة الى تعديل الدراسات المقدمة لبعض الأبراج لجهة عدم التطابق بين المخططات والتنفيذ على أرض الواقع ما يسبب التأخير في الانجاز مبيناً أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لتعديل الدراسة تضم كل الجهات المعنية متواجدة في موقع العمل بشكل دائم لمعالجة أي مشكلة على أرض الواقع في حال وجدت واختصار الوقت.

ويتم تسجيل اكتتاب مستحقي السكن البديل وفق الوزير عبد اللطيف بعد استلام القوائم الأسمية من محافظة دمشق وتبليغ المستحقين وتنظيم اكتتابات نظامية وجداول وبناء عليه تم تسليم الدفعة الأولى وإعطاء المستحقين دفاتر اشتراك ليتم دفع الأقساط الشهرية عن طريق المصرف لافتاً إلى أن مؤسسة الإسكان تقوم بتنظيم عملية الاكتتاب واستلام الأقساط والإعلان عن الأضابير إلى جانب عملها في متابعة التنفيذ والإشراف على العمل.

وفي سياق آخر كشف وزير الأشغال العامة والإسكان جهوزية عدد من الشقق في عدة محافظات سيتم الإعلان لتخصيصها خلال الأيام القادمة وهي من نوع السكن “العمالي والشبابي والادخار”.

وحول متابعة مشروع الأتمتة لفت الوزير عبد اللطيف إلى أن العمل متواصل لتبسيط الإجراءات عبر مركز خدمة المواطن الذي توسع بخدماته وشمل عدة وزارات موضحاً أن نسبة إنجاز مشروع أتمتة عمل الوزارة وصلت إلى نحو 65 بالمئة.

مدى علوش